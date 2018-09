Les photos de la semaine du 16 septembre

1 Pamplona, 15 septembre 2018 | Jefferson Alexis, un migrant vénézuélien, pousse un fauteuil roulant sur lequel se trouve son père, Jose Agustin Lopez. Les deux hommes parcouraient, samedi, la route qui relie Cucuta à Pamplona, dans le département de Norte de Santander, en Colombie. Depuis plus d’un an, plus d’un million de Vénézuéliens, qui fuient leur pays ravagé par une crise politico-économique, auraient trouvé refuge dans la Colombie voisine. Schneyder MendozaAgence France-Presse