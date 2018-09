Quoi surveiller cette fin de semaine?

Pour un Brexit dur

À six mois d’un éventuel Brexit, les négociations restent tendues entre l’Union européenne et Theresa May — cette semaine n’a pas été facile pour la première ministre britannique, réunie à Salzbourg avec ses homologues européens.

Appelons cela un hasard de calendrier : dimanche, des partisans d’un Brexit dur, opposés au plan de Theresa May, entament une série de manifestations pour marquer leur désaccord.