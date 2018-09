Les employés de TVA rejettent la dernière offre patronale

Les membres du Syndicat des employés de TVA ont rejeté à 51,4% la dernière offre patronale au terme d'une assemblée générale, mercredi soir. Alors que le deuxième débat des chefs est organisé jeudi soir dans les studios de la chaîne, l'interruption des négociations pour le renouvellement de la convention collective pose de nombreuses questions.



«Nous sommes prêts à retourner à la table de négociation immédiatement. Il y a moyen d’éviter un conflit. Nous pensons qu’une entente est à notre portée. On attend l’appel du côté patronal. La balle est dans le camp de la direction», a indiqué Réal Leboeuf du Syndicat canadien de la fonction publique, par voie de communiqué.



Le sujet qui fâche: la question de la sous-traitance. Alors que les négociations sur les clauses salariales ont abouti, selon le communiqué délivré par le SCFP.



Si les négociations n'aboutissent pas, une grève générale illimitée pourrait être déclenchée dès le 22 septembre. En cas de conflit prolongé au cours de la campagne électorale, le syndicat demande aux chefs des partis de ne pas collaborer avec le groupe, en soutenant l'utilisation de briseurs de grève.



« En conflit, les émissions seront mises en ondes ou produites par du personnel-cadre et des travailleurs de remplacement, communément appelés scabs. Le Code du travail du Québec interdit les travailleurs de remplacement. On demande aux politiciens de respecter les valeurs du Québec et de ne pas encourager une pratique antisyndicale», a ajouté M. Leboeuf.



Le 5 septembre dernier, une centaine de syndiqués ont manifesté devant les bureaux de TVA, menaçant de ne pas prendre part à la soirée électorale. «Les négociations piétinent avec TVA. Pas d’entente, pas de soirée électorale !», indiquait un message inscrit en face des bureaux du groupe, a rapporté La Presse canadienne.