Quoi surveiller aujourd'hui?

Rapport (bis) sur le G7

Un peu plus d'un mois après qu'un comité d'experts indépendant nommé par le gouvernement Trudeau a qualifié d'« excessives » les mesures de sécurité prises lors du G7 à La Malbaie, en juin, La Ligue des droits et libertés et Amnistie internationale dévoilent leur propre rapport d'observation de l'événement.

À la lumière de leurs conclusions, les deux organisations feront des recommandations aux forces policières et aux gouvernements du Québec et du Canada, en plus d'interpeller les chefs politiques en campagne électorale.