Énième bataille de tarifs

Tard lundi soir, Donald Trump a finalement mis sa menace à exécution : frapper Pékin d’une taxe de 10 % sur 200 milliards de dollars d’importations chinoises supplémentaires. Pour Washington, cette mesure vise à punir la Chine de ne pas corriger ses pratiques commerciales jugées « déloyales ». L’escalade n’en finit plus.

Que répondra la Chine ? Il est évident que la riposte viendra, et plus tôt que tard — jusqu’à présent, le géant asiatique a répliqué du tac au tac à son rival américain. Mais on ignore les cartes que compte jouer Pékin, puisque ses réserves en munitions commencent à se faire minces.