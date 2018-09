La télévision s’autocongratule

La saison des prix télévisés bat son plein. Hier, la télévision québécoise distribuait ses Gémeaux ; ce soir, c’est au tour des productions américaines de recevoir leurs Emmy. Ici, l’affrontement oppose souvent deux généralistes à l’ancienne, TVA et Radio-Canada ; là-bas, le duel fait de plus en plus s’affronter la chaîne câblée spécialisée HBO et le pure player Netflix.

L’an dernier, HBO a rempoté 29 prix, contre 20 pour Netflix. La chaîne spécialisée fait notamment concourir Game of Thrones et Westworld, tandis que Netflix mise sur The Crown, GLOW ou Stranger Things.

La cérémonie des Emmy est programmée un lundi soir parce que le réseau NBC ne voulait pas se priver de la diffusion d’un match de football du dimanche. De plus, les amateurs de séries se contentent de plus en plus des faits saillants de la soirée diffusés sur les réseaux sociaux.