«Florence» et «Mangkhut»

L’ouragan Florence, rétrogradé en tempête tropicale, a provoqué des pluies diluviennes sur la côte est américaine. À une vitesse de 6 km/h, elle fait quasiment du surplace, provoquant accumulations d’eau et inondations. Selon les médias américains, le bilan provisoire fait état de 15 morts depuis que Florence a touché terre. Des canots pneumatiques ont navigué sur les eaux montantes au cours de la fin de semaine pour venir en aide aux sinistrés.

En Asie, le super typhon Mangkhut a frappé le nord des Philippines avec des rafales pouvant aller jusqu’à 330 km/h, en plus de tuer au moins 59 personnes au cours de la fin de semaine. Dimanche, il a atteint la Chine continentale après avoir semé le chaos à Hong-Kong, où plus de 200 personnes ont été blessées. Mangkhut est considéré comme la plus forte tempête survenue dans le monde depuis le début de l’année.