Les photos de la semaine du 9 septembre

3 Montréal, le 10 septembre 2018 | La chanteuse Elisapie présente son nouvel album, The Ballad of the Runaway Girl. Six chansons en anglais, quatre en inuktitut et une en français composent l’opus. Selon notre journaliste Sylvain Cormier, « changer les perceptions, au-delà des idées reçues, ne rien cacher mais souligner la part de beauté, c’est le propos de tout l’album ». Un album composé d’une rivière de mélodies portées par la voix à la fois troublante et apaisante d’Elisapie. Valérian Mazataud Le Devoir