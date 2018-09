Sommet municipal

Quand c’est fini, ça recommence. Au lendemain du débat qui les a opposés jeudi soir, les chefs des quatre grandes formations politiques en lice dans la présente campagne électorale québécoise se retrouvent à nouveau à la même tribune, cette fois autour des enjeux liés aux municipalités.

Philippe Couillard (PLQ), François Legault (CAQ), Jean-François Lisée (PQ) et Manon Massé (QS) sont réunis en début d’après-midi dans le cadre du Sommet municipal 2018, organisé par l’Union des municipalités du Québec (UMQ), dans la capitale nationale.

Il ne s’agit toutefois pas d’un débat. Les chefs vont prendre la parole à tour de rôle. Ils seront ensuite questionnés par un animateur sur leurs visions respectives des relations entre l’État et les villes en se concentrant sur trois enjeux jugés prioritaires par l’UMQ : l’autonomie et la fiscalité des municipalités, la mobilité et l’occupation du territoire.