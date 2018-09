Le jour J: débat des chefs

Roulement de tambour : ce soir est soir du premier grand débat de cette campagne électorale. Philippe Couillard, François Legault, Jean-François Lisée et Manon Massé croiseront le fer dès 20 h à la télévision de Radio-Canada (et sur écrans numériques) autour de quatre thèmes : santé, éducation, économie et environnement et identité, immigration et question nationale.

Leur arrivée sur le plateau télévisé risque néanmoins d’être un peu mouvementée. Quelque 1000 personnes, à l’appel de groupes communautaires et de syndicats, comptent manifester et faire valoir leurs revendications respectives avant le débat, en fin d’après-midi, sur le parvis de la maison de Radio-Canada.