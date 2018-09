Un mandat de grève pour les syndiqués de Postes Canada

Ottawa — Les travailleurs de Postes Canada ont donné le feu vert à leur syndicat, mardi, pour déclencher une grève d’ici la fin du mois. Les membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) se sont prononcés lors d’un vote dimanche. Le STTP et la société de la Couronne négocient des ententes séparées pour les facteurs en milieu urbain et ceux en banlieue et région rurale depuis décembre 2017, date d’échéance de leur convention collective. Le syndicat estime que les offres patronales déposées vendredi sont inacceptables. La sécurité d’emploi, la rémunération des heures travaillées, les taux de salaire horaire et la garantie d’un nombre minimal d’heures de travail sont au coeur des négociations. La date limite pour parvenir à un accord est le 26 septembre.