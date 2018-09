Quoi retenir de la fin de semaine?

Finale de l’US Open

Serena Williams s’est inclinée samedi face à la Japonaise Naomi Osaka en finale des Internationaux de tennis des États-Unis. Une finale rocambolesque, ponctuée de plusieurs incidents entre l’Américaine et l’arbitre. Celle-ci a en effet eu un premier avertissement pour coaching, l’arbitre l’accusant d’avoir reçu des conseils pendant le jeu, et un second avertissement pour avoir cassé sa raquette.

En plus d’encaisser la défaite, Williams a écopé d’une amende de 17 000 dollars, selon le rapport des amendes établi par l'US Open.

Serena Williams est-elle victime d’un double standard dans le monde du tennis ? C’est l’avis de l’ancienne numéro un mondiale de tennis Billie Jean King, qui affirme qu’il y a deux poids, deux mesures dans la façon d’appliquer les règlements envers les femmes versus les hommes dans ce sport.