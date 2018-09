Quoi surveiller cette fin de semaine?

Le suivi du jour : immigration

Les chefs politiques en campagne ont déjà consacré une bonne partie de leur journée, vendredi, au large débat sur l’immigration, mais le sujet pourrait bien les occuper encore durant la fin de semaine.

Une impressionnante équipe péquiste — le chef et la vice-chef du parti, Jean-François Lisée et Véronique Hivon, accompagnés des candidats Catherine Fournier, Maka Kotto, Jennifer Drouin et Marie-Aline Vadius — tient en effet un point de presse sur la langue française, l’intégration et l’immigration samedi matin, à Montréal. Cela fera sans doute réagir.