Les photos de la semaine du 2 septembre

8 Toronto, 6 septembre 2018 | Une bénévole prenait une photo lors de l'ouverture du 43e Festival international du film de Toronto (TIFF) jeudi. Le festival s'est ouvert avec la diffusion de la production Netflix «Outlaw King» de David Mackenzie, un drame d'époque sur fond de lutte entre le roi d'Écosse et le roi d'Angleterre, avec Chris Pine. Au cours du festival, les films «The Death and Life of John F. Donovan» de Xavier Dolan ainsi que «La disparition des lucioles» de Sébastien Pilote seront présentés. On pourra également y voir un inédit d'Orson Welles «The Other Side of the Wind». Chris Pizzello / Invision / Associated Press