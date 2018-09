Une fusillade fait trois blessés à St. Catharines, en Ontario

Trois personnes ont été transportées à l’hôpital, jeudi, à la suite d’une fusillade à St. Catharines, en Ontario, et l’une des victimes se trouverait dans un état critique.



Les policiers sont toujours à la recherche de suspects armés. Selon la Police régionale de Niagara, les recherches sont concentrées à quelques endroits dans un secteur du centre-ville de St. Catharines, mais il ne s’agit plus d’une « situation de tireur actif ».



« Nous recherchons activement des suspects armés », a indiqué l’agent Phil Gavin, sur Twitter.



En conférence de presse, ce dernier a reconnu que les policiers ne savent pas exactement combien de suspects ils recherchent et qu’ils ne disposent d’aucune description.

#STCshooting 10. This is not an active shooter situation. We are actively searching for armed suspects in the previously mentioned area.