Autre journée de grève à la SAQ la semaine prochaine

Les employés de magasins de la Société des alcools du Québec (SAQ) retourneront une journée en grève la semaine prochaine.



Le Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ), a prévu de débrayer plusieurs journées durant le mois de septembre, à raison d’une par semaine, pour faire pression sur la partie patronale.



Cela fait plus d’un an que les négociations sont en cours pour renouveler la convention collective des quelque 5500 employés syndiqués, échue depuis le 31 mars 2017.



Ils avaient débrayé une première fois le 17 juillet puis le 22 août, où près de 75 succursales à travers le Québec avaient tout de même ouvert leurs portes.



Fin juin, la majorité des membres du syndicat affilié à la CSN s’étaient prononcés en faveur d’un mandat de six jours de grève qui serait exercé « au moment opportun ».