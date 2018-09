Transport à Québec

La CAQ souhaite développer dans un premier mandat un « troisième lien » dans la capitale. Les libéraux promettent d’implanter « le meilleur projet », mais pas avant 2026, après la réalisation d’études. QS est contre et parle d’une « vieille idée » par opposition au projet de développer du « transport structurant ».

Le PQ semble plus favorable à l’option du transport en commun. On en saura probablement plus ce matin alors que trois candidats péquistes de la formation dévoilent les intentions de leur formation en matière de transport dans la région de la Capitale-Nationale.