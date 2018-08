Le jour de l’ALENA

Roulement de tambour : c’est aujourd’hui la date limite pour trouver un accord dans la renégociation de l’ALENA, ce débat qui occupe et divise le trio nord-américain depuis plus d’un an. Les pourparlers (encore une fois longs et nocturnes) pourraient aboutir ce matin, ou avoir déjà abouti, ou pas du tout. Patience. De manière générale, les négociateurs étaient optimistes hier.

En attendant, au Québec, les forces se rassemblent. Le président de l’Union des producteurs agricoles, la ministre de l’Économie, le chef du Parti québécois, la co-porte-parole de Québec solidaire, le premier ministre sortant et le président de la Coop fédérée seront réunis à la Maison de l’UPA pour se prononcer devant la presse sur la gestion de l’offre. C’est là, précisons, un enjeu majeur pour le Québec dans la renégociation de l’ALENA.