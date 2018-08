Des coups de feu provoquent l’évacuation d’un centre commercial à Toronto

Des coups de feu ont été entendus dans un quartier du nord-ouest de Toronto, et le populaire centre commercial Yorkdale est en cours d’évacuation, a indiqué la police de Toronto, jeudi après-midi.

La police confirme sur Twitter qu’il y a eu des coups de feu, et demande d’éviter le secteur.

Elle parle de « plusieurs suspects », dont deux hommes dans la vingtaine, et au moins un d’eux serait en possession d’une arme de poing.

Aucun blessé n’a été signalé pour l’instant.



Update: Yorkdale Shopping Centre is in lockdown. Nobody being let in. People being assisted to leave. Officers canvassing for witnesses and video from witnesses, mall and stores. No injuries. East side of mall is location of incident. More info to follow #GO1605887 ^sm