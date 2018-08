Le point sur l’UNRWA

C’est aujourd’hui que l’on saura l’état du désastre financier dans lequel est plongée l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), qui manque de fonds depuis que les États-Unis — son principal donateur — ont bloqué les fonds à la fin janvier. En cause : le différend entre Washington et la direction palestinienne depuis la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël par Donald Trump, en décembre 2017.

Malgré l’incertitude et la crise, l’UNRWA a tout de même pu assurer la rentrée de quelque 526 000 élèves répartis dans les territoires et les pays frontaliers. Mais au-delà de la fin septembre, selon son porte-parole, la bonne tenue des écoles et des centres médicaux est tout sauf assurée.