Plus de 150 000 clients d'Hydro-Québec privés d'électricité au Québec

Des orages et des vents violents causent présentement des pannes dans plusieurs régions, notamment à @MTL_Ville, en #Montérégie, dans les #Laurentides et en #Beauce. Nos équipes sont déployées afin de rétablir le service le plus rapidement possible. https://t.co/J1D0Q7gg5N — Hydro-Québec (@client_hydro) 29 août 2018

Les orages et vents violents ont causé mercredi après-midi des pannes d'électricité à Montréal, en Montérégie, dans les Laurentides et en Beauce, a indiqué Hydro-Québec sur Twitter.Dans la métropole, plus de 90 000 clients sont privés de courant, tandis qu'ils sont plus de 50 000 en Montérégie.D'autres détails suivront.