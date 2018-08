Mostra, bonjour

C’est aujourd’hui que s’ouvre dans la charmante Venise la 75e édition de la Mostra, qui fera autant dans le glamour des tapis rouges que dans le mordant des films engagés. Y aura-t-il, comme à Cannes ce printemps, un coup d’éclat pour réclamer davantage d’égalité dans le monde du cinéma ?

En attendant, une certitude : c’est Damien Chazelle — le plus jeune cinéaste oscarisé de l’histoire pour La La Land, en 2017 — qui ouvrira le bal avec First Man, un biopic sur l’astronaute Neil Armstrong et les premiers pas de l’homme sur la Lune.