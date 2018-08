Les médecins saoudiens peuvent rester au Canada

Une association qui représente les hôpitaux canadiens annonce que des centaines de médecins résidents saoudiens vont pouvoir rester au pays pour poursuivre leur formation pour le moment. En raison d’un conflit diplomatique entre les gouvernements du Canada et de l’Arabie saoudite, qui a éclaté au début du mois, les étudiants saoudiens avaient été sommés de rentrer au royaume du Moyen-Orient. Le président et chef de la direction de SoinsSantéCAN révèle que les hôpitaux et le Bureau culturel saoudien d’Ottawa l’ont informé que plus de 1000 médecins résidents et stagiaires auraient reçu un courriel mentionnant qu’ils pouvaient poursuivre leur affectation au Canada jusqu’à ce qu’on leur trouve une place ailleurs.