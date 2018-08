Incivilités à Montréal

Des jeunes mécontents d’avoir été évacués d’une fête samedi soir dans une salle de réception du Plateau Mont-Royal, à Montréal, ont commis des actes de vandalisme et ont affronté les policiers. Vers 20 h 30, les policiers ont dû intervenir en raison d’une bagarre dans un édifice du boulevard Saint-Laurent. Ils ont demandé aux jeunes, plus nombreux que prévu à la fête, de sortir de l’immeuble. En colère, certains ont mis le feu à des poubelles, projeté des tables et des chaises sur la chaussée et lancé des projectiles aux policiers. Ces derniers ont utilisé des gaz irritants pour disperser la foule. Une personne a été blessée par un projectile et un jeune a été arrêté pour incendie criminel et agression armée envers les policiers.