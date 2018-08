Les photos de la semaine du 19 août

7 New York, 21 août 2018 | Michael Cohen, l’ex-avocat personnel de Donald Trump, a plaidé coupable mardi à huit chefs d’accusation : cinq pour fraude fiscale, un pour fraude bancaire et deux pour violations des lois sur le financement des campagnes électorales. Devant un juge fédéral de Manhattan, Michael Cohen a déclaré avoir versé 130 000 $ et 150 000 $ à deux femmes en échange de leur silence sur leurs relations avec Donald Trump. L’avocat a ajouté avoir agi de la sorte « à la demande du candidat » et « avec l’intention d’influencer l’élection ». Drew Angerer Agence France-Presse