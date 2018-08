Un homme de 51 ans blessé gravement durant sa détention par le SPVM

Un homme de 51 ans a été blessé gravement pendant sa détention par le Service de police de la Ville de Montréal jeudi. Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a indiqué que l’homme a été transporté à l’hôpital et qu’on « craindrait pour sa vie ». Selon le BEI, des policiers munis d’un mandat des Services correctionnels auraient procédé à l’arrestation de l’homme vers 10 h 30 et l’auraient mis en détention environ 15 minutes plus tard au Centre opérationnel ouest. Il aurait été placé dans une cellule avec un autre détenu. Vers 12 h 20, il aurait été retrouvé inconscient, et des manoeuvres de réanimation auraient alors été pratiquées sur lui avant qu’il soit transporté à l’hôpital.