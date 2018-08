Jour de grève au Venezuela

Trois des principaux partis d’opposition ont appelé à une grève de 24 heures ce mardi contre ce qu’ils appellent «des mesures désordonnées et irrationnelles, contradictoires et non viables, qui ne feront qu’accroître le chaos et la crise économique que subit le Venezuela».

Ils font référence (notamment) à l’introduction de nouveaux billets de banque hier — avec cinq zéros en moins —, de même qu'au plan, jugé «surréaliste» par certains, de hausser le salaire minimum de… 3400 %.