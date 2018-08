Ottawa met fin à la loterie pour le parrainage

Le gouvernement canadien fait volte-face en mettant fin à un système de loterie dans son programme de réunification familiale qui en avait mécontenté plusieurs à son instauration en janvier dernier. Immigration Canada revient donc à sa politique du premier arrivé, premier servi pour permettre aux citoyens ou aux résidents permanents de parrainer leurs parents et leurs grands-parents (PGP). Le ministre de l’Immigration, Ahmed Hussen, a annoncé qu’il permettrait également la réunification d’un nombre encore plus grand de parents et de grands-parents en allant jusqu’à accepter 20 000 demandes de parrainage en 2019, soit quatre fois plus qu’à l’ouverture du programme en 2014. Cette décision d’augmenter le nombre découle de l’engouement toujours élevé pour ce type de parrainage et du fait que le ministère a significativement réduit le nombre de dossiers en attente de traitement, passé de 167 000 personnes en 2011 à 26 000 en juin dernier.