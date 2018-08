L’heure des comptes

Voilà une nouveauté qui était espérée depuis longtemps : la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, présente aujourd’hui le tout premier rapport préélectoral sur l’état des finances publiques.

Ce sont les libéraux de Philippe Couillard qui ont créé ce mécanisme qui devrait faire en sorte que tous les partis auront un portrait juste et complet des finances de l’État québécois. Fini, théoriquement, le temps où un parti qui prend le pouvoir annonce qu’il a découvert un trou béant dans le budget, et qu’il ne pourra donc pas remplir telle et telle promesse…