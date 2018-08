Quoi retenir de la fin de semaine?

Gratin politique au défilé de la Fierté

Le défilé de Fierté Montréal clôturait dimanche après-midi les 11 jours du festival. À quelques jours du déclenchement de la campagne électorale au Québec, il a pris une saveur politique et réuni tant Justin Trudeau et Philippe Couillard que presque tous les chefs des partis fédéraux et provinciaux. Le chef du parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, et le chef de la CAQ, François Legault, manquaient cependant à l’appel. Ce dernier était en déplacement en Abitibi et en Outaouais, a appris Le Devoir. Les deux chefs étaient cependant représentés par des membres de leurs partis.