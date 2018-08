Les photos de la semaine du 12 août

3 Ukhia, Bangladesh, 12 août 2018 | Alors que cette crise humanitaire s'enlise depuis des mois, le Myanmar a demandé au Bangladesh en début de semaine d’arrêter de fournir de l’aide aux quelque 6000 Rohingyas coincés dans un no man's land à la frontière entre les deux pays, selon la diplomatie bangladaise. Depuis un an, les violences commises à l'endroit des Rohingyas par l'armée myanmaraise ont jeté plus de 700 000 personnes sur les routes depuis un an. Sur la photo, un jeune réfugié, issu de cette minorité musulmane, regarde à l'extérieur d'une tente du camp Kutupalong. Chandan Khanna Agence France-Presse