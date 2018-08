La statue de John A. Macdonald a été vandalisée à Montréal

La statue de John A. Macdonald, sur la place du Canada à Montréal, a été vandalisée vendredi matin.

« John A. Macdonald était un colon raciste ! », peut-on lire sur une affiche installée près de la statue aspergée de peinture rouge. « Prenez ses statues à travers le Canada et mettez-les dans les musées. »

Les vandales, qui ont revendiqué leur action de façon anonyme par communiqué de presse, accusent l’ex-premier ministre du Canada (1867 à 1873 et 1878 à 1891) d’être un « suprémaciste blanc » ayant « directement contribué au génocide des peuples autochtones ». John A. Macdonald est à l’origine des pensionnats autochtones et de la Loi sur les Indiens.

La présence de monuments à son effigie à travers le Canada est contestée par plusieurs, depuis notamment la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Il y a quelques jours, la ville de Victoria en Colombie-Britannique a déboulonné la statue de ce Père fondateur de la Confédération qui trônait à l’hôtel de ville.

L’action de ce matin à Montréal est « en appui » à cette décision du conseil municipal de la ville de Victoria.

« Nous exigeons que les autorités de la ville de Montréal prennent des mesures, tout comme la ville de Victoria », pour retirer le monument de Macdonald, écrivent les vandales dans le communiqué de presse.

« En tant qu’artefacts historiques, [les statues de Macdonald] devraient être entreposées là où elles appartiennent, soit dans les archives ou les musées, ajoutent-ils. L’espace public devrait plutôt célébrer les luttes collectives pour la justice et la libération et non pas la suprématie blanche et le génocide. »

D’autres détails suivront.