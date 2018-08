Quoi surveiller aujourd'hui?

Le baptême du jour: Ciccone

Enrico Ciccone n'était pas exactement un joueur de finesse dans la Ligue nationale de hockey — et son arrivée au Parti libéral du Québec ne s'est pas faite non plus de la plus délicate des manières, même s'il n'a rien à voir directement dans le dossier. Ciccone sera officiellement investi candidat du PLQ dans Marquette (près de Dorval) aujourd'hui.

Le problème ? Le député sortant — François Ouimet, qui représente Marquette depuis 1994 — était convaincu d'avoir eu l'assurance de Philippe Couillard qu'il serait à nouveau candidat. Hier, il s'est présenté en larmes devant les médias pour dénoncer son éviction, tout en éventant ce qui serait la stratégie libérale derrière cette décision: faire en sorte que François Legault devienne le doyen de l’Assemblée nationale...