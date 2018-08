Dans le rétroviseur: Woodstock

« Trois jours de paix et de musique », promettait-on à l'ouverture du Woodstock Music and Art Fair le 15 août 1969 : ce fut de paix et de musique, oui, mais aussi un sacré bordel d'organisation, de boue et de drogues.

Avec sa démesure générale et l'ampleur de son affiche (Hendrix, Joplin, Santana, Cocker…), Woodstock est devenu l'événement musical de référence d'une époque et d'une génération — un mythe quasi mystique.