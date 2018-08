Campagne électorale, J-9

Parlant du cabinet Couillard, on se presse de partout sur le terrain préélectoral, à neuf jours du début de la campagne. Aujourd'hui seulement, on verra Stéphanie Vallée (Justice) dévoiler des mesures de soutien aux proches de victimes décédées à la suite d'actes criminels. Puis, Lucie Charlebois (Protection de la jeunesse et Santé publique) enfilera deux annonces liées à ses fonctions.

Il y aura ensuite Kathleen Weil (Relations avec les Québécois d’expression anglaise) pour présenter des programmes et des services offerts aux anglophones, sans compter une conférence de Christine St-Pierre (Relations internationales) sur les «perspectives de leadership qui s’offrent aux femmes québécoises à l’international». Et pendant ce temps, le premier ministre disait hier être «sur toutes les tribunes pour promouvoir les intérêts économiques du Québec». Date butoir: 23 août.