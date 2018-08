Fusillade de Fredericton: le suspect possédait un permis d’armes à feu

L’homme accusé d’avoir tué quatre personnes à Fredericton, vendredi, possédait un permis d’armes à feu, et l’arme d’épaule qui aurait servi à la fusillade peut être obtenue tout à fait légalement au Canada, a indiqué la police de la ville lundi. La directrice du Service de police de Fredericton, Leanne Fitch, a rappelé lundi que ce type d’armes d’épaule est facilement disponible — il ne s’agit pas d’une arme prohibée ou à autorisation restreinte. Mme Fitch a également indiqué que l’un des policiers arrivés au complexe d’appartements portait une caméra vidéo corporelle, et que les images sont actuellement visionnées par les enquêteurs. La chef Fitch a par ailleurs ajouté que les policiers de Fredericton ont accès à des gilets pare-balles et à des carabines.