Couillard au Vermont

Le premier ministre Philippe Couillard sera de passage à Stowe, au Vermont, aujourd’hui, pour la Conférence annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du Canada.

Chaque année depuis 1973 ― avec quelques exceptions ― les dirigeants de six États américains (Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island et Vermont) et de cinq provinces canadiennes (Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Québec) se rencontrent pour établir des liens politiques et économiques.