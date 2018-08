Quoi retenir de la fin de semaine?

Washington, un an après Charlottesville

À Washington, où était organisé dimanche un rassemblement de néonazis, des centaines de contre-manifestants se sont présentés brandissant des pancartes « Non aux nazis, non au Ku Klux Klan, non à une Amérique fasciste ». Ils se sont ainsi opposés à la vingtaine de suprémacistes blancs réunis.

La présence policière a été renforcée dans la capitale fédérale devant cette manifestation organisée un an jour pour jour après les incidents meurtriers de Charlottesville.