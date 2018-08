Quoi surveiller cette fin de semaine?

Électro à Jean-Drapeau

Le parc Jean-Drapeau est de nouveau pris d’assaut cette fin de semaine, cette fois pour le festival de musique électronique ÎleSoniq. Plus de 50 artistes se relaieront sur trois scènes différentes jusqu’à samedi soir.



La programmation comprend notamment des prestations des Chainsmokers, de DJ Snake et de la Montréalaise Fafa Khan. Et, détail non négligeable : il va faire beau et chaud.