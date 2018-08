Les photos de la semaine du 5 août

2 Orange County, Californie, États-Unis, 7 août 2018 | La Californie était toujours aux prises avec des incendies gigantesques cette semaine, dont les deux principaux foyers, Carr et Mendocino Complex, ont ravagé à eux seuls près de 200 000 hectares de l’État américain. Le Mendocino Complex est par ailleurs devenu lundi soir le plus vaste de l’histoire récente de la Californie. Les incendies californiens ont coûté la vie à 10 personnes jusqu’ici et continuent de mobiliser plusieurs milliers de pompiers. La Californie n’est pas seule à être la proie des flammes : après la Grèce, la Suède et même l’Ontario, c’était au tour du Portugal, frappé par la canicule, d’affronter cette semaine un gigantesque incendie dans le sud du pays. Selon des experts contactés par Le Devoir la semaine dernière, les incendies de forêt dans les pays nordiques constituent désormais une menace croissante en raison des changements climatiques. Ils estiment que le pire reste à venir. David McNew Agence France-Presse