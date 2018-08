La police de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, a annoncé vendredi matin avoir arrêté un suspect en lien avec la fusillade survenue vendredi et qui a fait au moins quatre morts.

UDPATE: At this time we can confirm that we have one suspect in custody.



Police continue to have the Brookside area contained for the foreseeable future as the investigation is ongoing.



Please continue to avoid the area and follow us for the facts.