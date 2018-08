Plusieurs Canadiens conduisent sous l’influence du cannabis

Ottawa — Une nouvelle enquête de Statistique Canada révèle qu’environ 1,4 million de Canadiens ont déclaré avoir été passagers d’un véhicule conduit par une personne qui avait consommé du cannabis au cours des deux heures précédentes. De plus, un consommateur de cannabis sur sept ayant un permis de conduire a répondu avoir pris le volant au moins une fois, moins de deux heures après avoir fumé la drogue au cours des trois derniers mois. Les hommes étaient presque deux fois plus susceptibles que les femmes de signaler ce comportement. Toujours selon Statistique Canada, environ 4,6 millions de personnes à l’échelle nationale, soit près de 16 % des Canadiens âgés de 15 ans et plus, ont avoué avoir consommé du pot au cours des trois mois précédents.