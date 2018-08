Les funérailles de Paul Gérin-Lajoie célébrées à Montréal

Le Québec a dit adieu à un « géant », un des « pères fondateurs du Québec moderne », qui a laissé sa marque sur trois générations, jusqu’en Afrique et en Haïti.



Les funérailles nationales de Paul Gérin-Lajoie, célébrées jeudi matin par l’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, à la basilique cathédrale Marie-Reine-du-Monde à Montréal, ont donné lieu à un déferlement d’hommages de personnalités du Québec et d’ailleurs.



« Paul Gérin-Lajoie, tu peux reposer en paix. En tant que citoyen mondial, tu as rempli pleinement ton devoir », a résumé Mamadou Ndoye, ex-ministre de l’Éducation du Sénégal, qui considérait le célèbre défunt comme son « père spirituel ».



La « famille » de Paul Gérin-Lajoie s’étendait bien au-delà des frontières du Québec grâce à la fondation qu’il a créée pour éduquer les plus vulnérables partout dans le monde, a souligné M. Ndoye. Il a aussi laissé sa marque à la tête de l’Agence canadienne de développement international (ACDI).



Des hommages sont venus de son fils François, de ses petits-enfants, du premier ministre du Québec, Philippe Couillard, des ministres Sébastien Proulx et Hélène David, ainsi que de l’écrivain Dany Laferrière, qui a comparé « PGL » à un grand classique de la littérature.



Premier ministre de l’Éducation du Québec, créateur de la Dictée P.G.L., qui a inspiré des milliers d’élèves, infatigable mandarin de l’État et éternel pédagogue, Paul Gérin-Lajoie est mort le 25 juin à l’âge de 98 ans.