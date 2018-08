Décision déterminante

La décision que rendra aujourd’hui la Cour suprême du Canada pourrait avoir un impact important sur la pratique du journalisme. Le plus haut tribunal du pays dira s’il accepte ou non d’entendre la cause de la journaliste de Radio-Canada Marie-Maude Denis, à qui la Cour supérieure du Québec a ordonné de dévoiler ses sources au procès de Marc-Yvan Côté et Nathalie Normandeau.

Selon Radio-Canada, qui appuie sa journaliste dans cette affaire, « une protection inadéquate des sources journalistiques confidentielles mènera indéniablement les sources journalistiques à se tarir et se taire ».