Un avant-goût de la campagne

La campagne électorale provinciale n'a pas encore débuté, mais ce sera tout comme aujourd'hui lors d'un débat sur la santé organisé par la Fédération médicale étudiante du Québec à l'Université de Montréal.

Des représentants de chaque parti politique y seront pour discuter d'« éducation médicale », d'organisation du système de santé et de santé publique. On peut déjà prévoir des échanges animés entre des parlementaires qui se connaissent bien : Gaétan Barrette (PLQ), Diane Lamarre (PQ), François Paradis (CAQ) et Amir Khadir (QS).