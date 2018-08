Tensions

La querelle entre le Canada et l’Arabie Saoudite semble loin d’être terminée. Les menaces s’enchaînent de part et d’autre depuis quelques jours. Dimanche, Riyad annonçait l’expulsion de l'ambassadeur canadien et le rappel du sien. Lundi, Ottawa réaffirmait sa détermination à défendre les droits de la personne et demandait la libération de Samar et Raïf Badawi. En colère, l’Arabie Saoudite a menacé d’annuler des liaisons aériennes entre les deux pays et d’interrompre les programmes de stages et de bourses au Canada, ce qui inclut le déménagement de plusieurs étudiants déjà au pays. Alors, qui aura le dernier mot ?