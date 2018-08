13 morts sur les routes pendant les vacances de la construction

Au moins 13 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route sur les territoires desservis par la Sûreté du Québec (SQ) lors des vacances de la construction. Cette statistique se situe dans la moyenne et se compare avantageusement à l’an dernier alors que 19 automobilistes avaient péri durant la même période. D’après le bilan préliminaire de la SQ, au moins 5 des 13 morts auraient été causées par une distraction au volant. « Ces cinq décès-là, si la personne avait laissé son téléphone de côté, ils seraient encore parmi nous, clame le responsable de la sécurité routière à la SQ, Paul Leduc. Ce sont cinq familles qui ont perdu un être cher, et elles devront vivre avec cela pour le restant de leur vie. » Près de 15 % des collisions ont d’ailleurs été causées par des distractions au volant depuis le début de l’année 2018, selon le capitaine Leduc. Si la vitesse demeure la cause de décès numéro un sur les axes routiers, les distractions devancent l’alcool au volant, au deuxième rang, depuis quelques mois, d’après Paul Leduc.