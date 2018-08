Tennis à Montréal

Les plus grandes joueuses de tennis du monde seront à Montréal aujourd’hui pour s’affronter sur le terrain du stade Uniprix, dans le cadre de la Coupe Rogers. Ces derniers jours, plusieurs joueuses ont annoncé leur retrait de la célèbre compétition de tennis, dont l’ancienne numéro 1, Serena Williams, mais aussi la Slovaque Dominika Cibulkova, les Américaines Madison Keys et Coco Vandeweghe ainsi que la Canadienne Bianca Andreescu. La Québécoise Eugenie Bouchard sera quant à elle bel et bien au rendez-vous : elle affrontera la Belge Elise Mertens au premier tour aujourd’hui.

Les paris sont lancés : qui sera en tête du classement cette année ? Il faudra par contre attendre la finale dimanche prochain pour le savoir.