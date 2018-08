15 millions pour la conservation du patrimoine religieux

Photo: Guillaume Levasseur Le Devoir

Québec — Le gouvernement du Québec investira 15 millions en 2018-2019 pour assurer la préservation et la mise en valeur du patrimoine religieux. Cette enveloppe budgétaire est bonifiée de 25 % par rapport à l’année 2017‑2018. C’est la ministre de la Culture et des Communications, Marie Montpetit, qui en a fait l’annonce aujourd’hui à l’église Saint-Jean-Baptiste, à Sherbrooke. « Les biens patrimoniaux à caractère religieux sont les témoins d’un vaste pan de notre histoire collective. L’investissement annoncé aujourd’hui constitue un geste concret pour confirmer la valeur que nous leur accordons et l’intérêt que nous portons à leur préservation. » Les 15 millions serviront, entre autres, à la restauration de 75 bâtiments, de 4 orgues et de 7 œuvres d’art.