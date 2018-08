Quoi retenir de la fin de semaine?

Séisme meurtrier en Indonésie

Un séisme de magnitude 7 a frappé dimanche l’île touristique de Lombok, en Indonésie. Il a été suivi de deux secousses secondaires, dont une de magnitude 5,4, et d’une vingtaine de répliques. Selon le plus récent bilan, au moins 82 personnes ont péri et des centaines d’autres ont été blessées.

Une semaine plus tôt à peine, un premier tremblement de terre, de magnitude 6,4, avait fait 17 morts sur cette même île.